СМИ: более 200 человек погибли при ударах США по предполагаемым наркосудам

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Более 200 человек погибли в ходе ударов вооруженных сил Соединенных Штатов по судам предполагаемых наркоторговцев, утверждает газета New York Times.
По подсчетам издания, с сентября 2025 года администрация президента Дональда Трампа нанесла 62 таких удара, в результате которых погибли 205 человек.
Как сообщает газета, наибольшее количество ударов, 14, пришлось на декабрь 2025 года. Однако в последнее время темпы снова начали расти. По информации NYT, в период с 11 апреля по 8 мая удары наносились почти каждые три дня.
В ноябре 2025 года американский военный министр Пит Хегсет официально объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке, однако США начали наносить первые удары еще в сентябре.