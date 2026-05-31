СМИ: более 200 человек погибли при ударах США по предполагаемым наркосудам
22:51 31.05.2026
СМИ: более 200 человек погибли при ударах США по предполагаемым наркосудам

NYT: более 200 человек погибли при ударах США по предполагаемым наркокатерам

© REUTERS / Joshua Roberts
Здание Пентагона в Вашингтоне
© REUTERS / Joshua Roberts
Здание Пентагона в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 200 человек погибли в ходе ударов вооруженных сил США по судам предполагаемых наркоторговцев.
  • С сентября 2025 года администрация президента Дональда Трампа нанесла 62 таких удара.
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Более 200 человек погибли в ходе ударов вооруженных сил Соединенных Штатов по судам предполагаемых наркоторговцев, утверждает газета New York Times.
По подсчетам издания, с сентября 2025 года администрация президента Дональда Трампа нанесла 62 таких удара, в результате которых погибли 205 человек.
Как сообщает газета, наибольшее количество ударов, 14, пришлось на декабрь 2025 года. Однако в последнее время темпы снова начали расти. По информации NYT, в период с 11 апреля по 8 мая удары наносились почти каждые три дня.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
В ноябре 2025 года американский военный министр Пит Хегсет официально объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке, однако США начали наносить первые удары еще в сентябре.
