CENTCOM заявило, что США перехватили более 115 судов с начала блокады Ирана - РИА Новости, 31.05.2026
21:46 31.05.2026
CENTCOM: США перехватили 118 судов и пять вывели из строя с начала блокады Ирана

Суда проходят через Ормузский пролив. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что 123 торговых судна, пытавшихся прорвать американскую блокаду Ирана, были либо развернуты, либо выведены из строя.
  • Эсминец ВМС США Milius участвовал в обеспечении блокады Ирана, в результате чего 118 торговых судов были перенаправлены, а пять выведены из строя по состоянию на 31 мая.
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты развернули или вывели из строя 123 торговых судна, пытавшихся прорвать американскую блокаду Ирана, заявило центральное командование ВС США (CENTCOM).
"(Эсминец ВМС США - ред.) Milius участвует в обеспечении американской блокады Ирана, в рамках которой по состоянию на 31 мая было перенаправлено 118 торговых судов, а пять выведены из строя", - написало командование в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
