США в июне представят в НАТО план по сокращению сил в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2026
14:24 31.05.2026
© AP Photo / Armando Babani — Военные вертолеты на авиабазе НАТО
  • В июне США представят союзникам по НАТО планы по сокращению американских сил в Европе.
  • Пентагон представит конкретные планы, в которых будет указано, какие военные возможности Вашингтон намерен сократить.
БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты в июне представят своим союзникам по НАТО планы по сокращению американских сил в Европе, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
"В ближайшие недели Пентагон представит НАТО в Брюсселе конкретные планы, в которых будет указано, какие военные возможности Вашингтон намерен сократить", - говорится в материале.
По словам представителя Пентагона, на которого ссылается издание, США включат планы в свои предложения по войскам и возможностям, которые Вашингтон представит на следующей конференции НАТО по распределению сил в июне.
"Мы хотим предоставить нашим союзникам необходимую информацию и ясность, чтобы как можно быстрее и эффективнее ускорить переход к европейской обороне, в рамках которой союзники берут на себя основную ответственность за обычную оборону Европы", - приводит газета слова представителя оборонного ведомства США.
По данным издания, союзники Вашингтона по альянсу, включая ФРГ, знают о намерении США отказаться от роли "державы-покровительницы". В то же время немецкие правительственные круги рассчитывали на то, что сокращение американских сил в Европе будет "постепенным и скоординированным". В этом ключе подтверждение того, что США намерены уже в июне представить свои планы по сокращению войск, лишают европейцев длительного переходного периода.
Представитель Пентагона отметил, что президент США Дональд Трамп оставляет за собой право "действовать по своему усмотрению в любой ситуации", и с этой точки зрения Пентагон должен "заблаговременно осуществлять планирование в соответствии с национальной стратегией обороны на случай, если США столкнутся с несколькими конфликтами одновременно", сообщает издание.
Ранее журнал Spiegel сообщил со ссылкой на собственные источники, что США намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО, в том числе количество предоставляемых альянсу истребителей и кораблей.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
