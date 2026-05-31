В Одессе сотрудники военкомата мобилизовали мужчину вместе с его собакой
22:25 31.05.2026
В Одессе сотрудники военкомата мобилизовали мужчину вместе с его собакой

Страна.ua: сотрудники ТЦК в Одессе мобилизовали мужчину вместе с его собакой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе мужчину мобилизовали вместе с его собакой.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
  • Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе мобилизовали мужчину вместе с его собакой, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Одессе мужчину мобилизовали вместе с его собакой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На опубликованном изданием видео мужчину сажают в микроавтобус военкомата, собака тоже запрыгивает в салон.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
