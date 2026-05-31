20:29 31.05.2026 (обновлено: 21:49 31.05.2026)
"Хуже Чернобыля". Новая выходка ВСУ вызвала ярость на Западе

AntiDiplomatico: Запад подыгрывает Киеву, преуменьшая последствия атаки по ЗАЭС

© Фото : Mikhail Ulyanov/XПоследствия атаки ВСУ по Запорожской АЭС
  • Итальянское издание AntiDiplomatico утверждает, что Запад оправдывает киевский режим, преуменьшая последствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, и не подчеркивает опасность, которая грозит миру, превышая даже Чернобыльскую катастрофу.
  • Издание критикует западные СМИ за игнорирование правды и обвиняет их в том, что они скрывают реальность конфронтации с Россией, где западные страны становятся соучастниками из-за своей политики.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Запад фактически оправдывает киевский режим, преуменьшая последствия атаки ВСУ по Запорожской АЭС, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.
"Пока украинские дроны продолжают наносить удары по крупнейшей в Европе атомной электростанции — пока мир рискует столкнуться с катастрофой, куда более страшной, чем Чернобыль, — западные СМИ продолжают заниматься своим грязным делом. Они не говорят всей правды. Они не трубят о ней на каждом углу", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, атака на атомную электростанцию — это чистое безумие и терроризм. Однако на Западе злонамеренно ставится под сомнение достоверность российских сообщений или замалчиваются действия ВСУ.
"Потому что признать факты такими, какие они есть, — значит признать и неудобную истину: конфронтация с Россией давно не знает границ, а сами западные страны своей политикой превратились в соучастников", — резюмируется в публикации.
Накануне украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока № 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.

В Минобороны уточнили, что беспилотник повредил фасад машинного зала на расстоянии десяти метров от реакторного отсека. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев пояснил, что БПЛА управляли по оптоволокну, поэтому атака на ядерный объект была намеренной.
