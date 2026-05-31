"Пожирает людей". Мендель забила тревогу из-за произошедшего на Украине

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские мужчины призывного возраста встречи с медведем боятся меньше, чем оказаться на передовой, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Так она прокомментировала вчерашнее сообщение Госпогранслужбы Украины о мужчине, который, пытаясь незаконно пересечь границу с Румынией , чтобы избежать принудительной мобилизации, залез на дерево, спасаясь от дикого зверя.

"Нам твердят, что все это ради свободы. Так почему же взрослые мужчины лезут на деревья, чтобы сбежать от нее? Если гражданин предпочитает рискнуть, встретившись с медведем, нежели иметь дело с собственным правительством, — возможно, этот конфликт развязали не ради защиты людей. Возможно, он их пожирает", — написала она в соцсети X.

По мнению Мендель , такие инциденты сигнализируют об отчаянном положении украинцев.

ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК хватают на улицах и увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.