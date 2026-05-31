Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского, высказала мнение, что украинцы больше боятся оказаться на передовой, чем встретиться с медведем, комментируя случай с мужчиной, который спасался на дереве от дикого зверя, пытаясь пересечь границу с Румынией.
- Мендель считает, что такие инциденты указывают на отчаянное положение с комплектацией личного состава в ВСУ.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские мужчины призывного возраста встречи с медведем боятся меньше, чем оказаться на передовой, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Нам твердят, что все это ради свободы. Так почему же взрослые мужчины лезут на деревья, чтобы сбежать от нее? Если гражданин предпочитает рискнуть, встретившись с медведем, нежели иметь дело с собственным правительством, — возможно, этот конфликт развязали не ради защиты людей. Возможно, он их пожирает", — написала она в соцсети X.
По мнению Мендель, такие инциденты сигнализируют об отчаянном положении украинцев.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК хватают на улицах и увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом украинцы призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.