"Пожирает людей". Мендель забила тревогу из-за произошедшего на Украине
16:10 31.05.2026 (обновлено: 16:26 31.05.2026)
"Пожирает людей". Мендель забила тревогу из-за произошедшего на Украине

Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского, высказала мнение, что украинцы больше боятся оказаться на передовой, чем встретиться с медведем, комментируя случай с мужчиной, который спасался на дереве от дикого зверя, пытаясь пересечь границу с Румынией.
  • Мендель считает, что такие инциденты указывают на отчаянное положение с комплектацией личного состава в ВСУ.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские мужчины призывного возраста встречи с медведем боятся меньше, чем оказаться на передовой, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Так она прокомментировала вчерашнее сообщение Госпогранслужбы Украины о мужчине, который, пытаясь незаконно пересечь границу с Румынией, чтобы избежать принудительной мобилизации, залез на дерево, спасаясь от дикого зверя.
"Нам твердят, что все это ради свободы. Так почему же взрослые мужчины лезут на деревья, чтобы сбежать от нее? Если гражданин предпочитает рискнуть, встретившись с медведем, нежели иметь дело с собственным правительством, — возможно, этот конфликт развязали не ради защиты людей. Возможно, он их пожирает", — написала она в соцсети X.
По мнению Мендель, такие инциденты сигнализируют об отчаянном положении украинцев.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК хватают на улицах и увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом украинцы призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
