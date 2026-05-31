16:06 31.05.2026 (обновлено: 18:00 31.05.2026)
В Житомирской области захватили храм УПЦ, где настоятеля мобилизовали в ВСУ

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы священноинок Илья
Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы священноинок Илья

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы священноинок Илья. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Неизвестные захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической УПЦ в Житомирской области, заявил Союз православных журналистов (СПЖ).
Телеканал "Первый казацкий" 1 мая передавал, что сотрудники военкомата похитили его настоятеля — священноинока Илью. Сообщалось о планах сторонников раскольнической Православной церкви Украины захватить храм.
"Тридцатого мая произошел очередной захват храма УПЦ, на этот раз в селе Новые Воробьи Житомирской области: неустановленные лица опечатали церковь Рождества Пресвятой Богородицы и заблокировали прихожанам доступ в нее", — написал СПЖ в Telegram-канале.
Союз православных журналистов обратил внимание, что захват произошел вскоре после мобилизации настоятеля храма.
Киев организовал масштабную волну гонений на УПЦ — самую большую общину православных верующих на Украине. Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах страны под предлогом связи с Россией.
СБУ заводит уголовные дела против духовенства и проводит обыски в домах епископов и других священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
