В Житомирской области захватили храм УПЦ, где настоятеля мобилизовали в ВСУ

Телеканал "Первый казацкий" 1 мая передавал, что сотрудники военкомата похитили его настоятеля — священноинока Илью. Сообщалось о планах сторонников раскольнической Православной церкви Украины захватить храм.

Союз православных журналистов обратил внимание, что захват произошел вскоре после мобилизации настоятеля храма.

Киев организовал масштабную волну гонений на УПЦ — самую большую общину православных верующих на Украине. Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах страны под предлогом связи с Россией.