МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Военные специалисты НАТО, сотрудничающие с ВСУ, могут убежать с Украины, что обернется крахом для киевского режима, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Сейчас под землей находится целая группа натовцев, целая группа американцев, которые работают с украинцами. Это может привести к смертельным последствиям. <…> Если кто-то из американских военных специалистов окажется в подземном центре, по которому ударят русские, он может погибнуть. И когда это произойдет, крысы побегут с тонущего корабля. Украинцы останутся одни", — отметил он.
По словам Риттера, если этот сценарий станет реальностью, то Украину ожидает полный крах.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в украинском конфликте не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.