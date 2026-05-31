"Натовцы под землей". В США рассказали о скрытой работе НАТО с Украиной - РИА Новости, 31.05.2026
07:16 31.05.2026 (обновлено: 07:22 31.05.2026)
"Натовцы под землей". В США рассказали о скрытой работе НАТО с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный аналитик Скотт Риттер заявил, что военные специалисты НАТО, сотрудничающие с ВСУ, могут покинуть Украину.
  • Риттер отметил, что сейчас под землей находится группа натовцев, которая работает с украинцами.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Военные специалисты НАТО, сотрудничающие с ВСУ, могут убежать с Украины, что обернется крахом для киевского режима, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Сейчас под землей находится целая группа натовцев, целая группа американцев, которые работают с украинцами. Это может привести к смертельным последствиям. <…> Если кто-то из американских военных специалистов окажется в подземном центре, по которому ударят русские, он может погибнуть. И когда это произойдет, крысы побегут с тонущего корабля. Украинцы останутся одни", — отметил он.
По словам Риттера, если этот сценарий станет реальностью, то Украину ожидает полный крах.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в украинском конфликте не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
