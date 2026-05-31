Рейтинг@Mail.ru
"Провалилась с треском": СМИ высказались об Украине после удара по Румынии - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:53 31.05.2026 (обновлено: 00:55 31.05.2026)
"Провалилась с треском": СМИ высказались об Украине после удара по Румынии

AD: инцидент в Румынии доказал, что Запада использует любой предлог против РФ

© REUTERS / StringerКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© REUTERS / Stringer
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянское издание AntiDiplomatico считает, что Запад намеренно закрывает глаза на провокации Киева и использует любые происшествия для эскалации конфликта с Москвой.
  • По мнению автора статьи, без западной помощи Украина является несостоявшимся государством и находится в полной зависимости от внешних вливаний.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Инцидент с ударом беспилотника по Румынии доказал, что Запад намеренно закрывает глаза на провокации Киева и использует любое происшествие для эскалации конфликта с Москвой, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
«
"Становится все более очевидным, что европейские страны, входящие в ЕС и НАТО, ищут любой предлог для усиления напряженности в отношении России и пытаются любыми средствами постоянно подпитывать конфликт на Украине. <…> Однако запрос российского правительства к Румынии о предоставлении доказательств того, что беспилотник был российским (а не, что вполне вероятно, результатом украинской провокации), был отклонен", — отмечается в материале.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
"Вас просто сожрут": в США выступили с заявлением после удара по Румынии
Вчера, 02:21
По мнению автора статьи, европейские элиты сделали Запад главной движущей силой борьбы против России, в то время как государственность Киева фактически уже рухнула, оставив его в полной зависимости от внешних вливаний.
«
"Без западной помощи Украина — по сути, несостоявшееся государство, управляемое коррумпированными нацистско-фашистскими лидерами — быстро бы провалилась с треском. Киевское правительство предоставляет лишь пушечное мясо из своих молодых и не очень граждан, которые часто не хотят вступать в войну, но которых похищают прямо с улиц и отправляют на фронт", — подытожил он.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
"Киев падет". На Западе ужаснулись происходящему на Украине
Вчера, 20:08
В пятницу Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию ЕС на инцидент с дронами верещаниями, цель которых — отвести внимание от террористических преступлений Владимира Зеленского, в том числе убийства детей в Старобельске, которые совершаются на деньги Брюсселя. Дипломат подчеркнула, что все обвинения в адрес России из-за БПЛА в странах Евросоюза бездоказательны: не было предъявлено ни одного факта и материала.
Позже в российском посольстве в Бухаресте сообщили, что Румыния воспользовалась инцидентом с падением БПЛА в качестве предлога для дипломатической эскалации конфронтации с Москвой.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
"Все-таки пора": на Западе сообщили о решающем моменте в вопросе Украины
Вчера, 01:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРумынияРоссияКиевВладимир ЗеленскийМария ЗахароваНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала