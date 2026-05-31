"Киев этого добивается". Действия Украины поразили западных экспертов - РИА Новости, 31.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 31.05.2026 (обновлено: 00:52 31.05.2026)
Аналитик Бо: Украина пытается втянуть страны ЕС в прямой конфликт с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина стремится втянуть европейские государства в прямое противостояние с Россией, заявил бывший советник НАТО Жак Бо.
  • Европейские страны, поставляющие Украине оружие, обучающие ее военных и предоставляющие свое воздушное пространство для атак на Россию, могут считаться агрессорами, подчеркнул эксперт.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украина стремится втянуть европейские государства в прямое противостояние с Россией, заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"В последнее время мы видим в Восточной Европе некую тенденцию к эскалации: <…> все эти атаки, которые были зафиксированы в воздушном пространстве Эстонии и Латвии, а также попытки Украины запускать дроны с территории Польши и Литвы. <…> При этом, кстати, использовалось и финское воздушное пространство. <…> Украинцы <…> пытаются втянуть европейцев в прямое противостояние с Россией. <…> И в итоге конфликт может расшириться. Думаю, именно этого Киев и добивается", — отметил он.
По оценке эксперта, тот факт, что европейские страны поставляют Украине оружие, обучают ее военных и, более того, предоставляют свое воздушное пространство для атак на Россию, делает их агрессорами.
"Мы можем сказать, что с юридической точки зрения <…> Германия, Франция, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия могут считаться агрессорами", — подчеркнул эксперт.
На прошлой неделе Служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. В частности, Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
