В Харьковской области прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области прогремел взрыв.
- На момент взрыва в Харьковской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает Изюмская городская военная администрация.
"Слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18