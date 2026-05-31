На ЗАЭС предупредили о риске необратимых процессов от ударов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут привести к необратимым последствиям, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"В отличие от обычного военного объекта, атака на АЭС не может быть точечной и обратимой, она запускает цепь невоенных, гуманитарных и экологических процессов, которые не поддаются контролю", — пояснила она.
Яшина предупредила, что удары по атомной станции грозят радиоактивной катастрофой. Разрушение даже вспомогательных систем может вызвать неконтролируемый разогрев топлива, выброс радиации и заражение огромных территорий.
Накануне украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование АЭС. Он ударил по зданию энергоблока № 6 и взорвался. Как пояснил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, управление БПЛА происходило по оптоволокну, поэтому атака на ядерный объект была намеренной.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
