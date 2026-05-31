СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. ВСУ ударили по школе бокса в Энергодаре, повреждено остекление, автобус и находившиеся рядом автомобили, сообщил мэр города Максим Пухов.
"Сегодня под обстрел попала школа бокса", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Как добавил мэр, это один из самых значимых спортивных объектов города, в 2023 году завершились масштабные работы по капитальному ремонту и реконструкции школы.
По его словам, в результате атаки повреждено остекление здания школы, автобус, на котором спортсмены выезжали на соревнования, а также автомобили, находившиеся рядом.
