Житель Тюмени признал вину в надругательстве над девочкой в подъезде

ТЮМЕНЬ, 31 мая — РИА Новости. Обвиняемый в надругательстве над пятилетней девочкой в подъезде одного из домов Тюмени мужчина признал свою вину и раскаивается, сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Тюменской области.

В субботу в соцсетях появились кадры с домовых камер, на которых запечатлен инцидент: мужчина с приспущенными штанами пытается на руках занести в подъезд девочку. Ему помешали два мальчика, они привлекли внимание прохожей, которая смогла забрать девочку. О задержании мужчины РИА Новости сообщали в правоохранительных органах. В воскресенье ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.