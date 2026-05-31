Житель Тюмени признал вину в надругательстве над девочкой в подъезде

ТЮМЕНЬ, 31 мая — РИА Новости. Обвиняемый в надругательстве над пятилетней девочкой в подъезде одного из домов Тюмени мужчина признал свою вину и раскаивается, сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Тюменской области.
Установлено, что днем 28 мая во дворе дома № 36 на улице Судостроителей в Тюмени обвиняемый применил физическую силу к пятилетней девочке и затащил ее в подъезд, где совершил насильственные действия сексуального характера.
"Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в отношении 44-летнего Алексея Новака. Ему предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 132 УК России. Обвиняемый в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся, просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.
В субботу в соцсетях появились кадры с домовых камер, на которых запечатлен инцидент: мужчина с приспущенными штанами пытается на руках занести в подъезд девочку. Ему помешали два мальчика, они привлекли внимание прохожей, которая смогла забрать девочку. О задержании мужчины РИА Новости сообщали в правоохранительных органах. В воскресенье ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.