В Тюмени арестовали мужчину, подозреваемого в надругательстве над девочкой

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мужчина, затащивший силой в подъезд девочку в Тюмени, арестован по обвинению в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетней, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В субботу в соцсетях появились кадры с домовых камер, на которых запечатлен сам инцидент: мужчина с приспущенными штанами пытается на руках занести в подъезд девочку, которую держит на руках. Мужчине помешали два мальчика, они привлекли внимание прохожей, которая смогла забрать девочку. О его задержании РИА Новости сообщали в правоохранительных органах.
"Рассмотрев постановление следователя об избрании меры пресечения Новаку Алексею Владимировичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключении поди стражу на два месяца - по 28 июля 2026 года", - объявил судья.