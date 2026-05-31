В Тюмени арестовали мужчину, подозреваемого в надругательстве над девочкой

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мужчина, затащивший силой в подъезд девочку в Тюмени, арестован по обвинению в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетней, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В субботу в соцсетях появились кадры с домовых камер, на которых запечатлен сам инцидент: мужчина с приспущенными штанами пытается на руках занести в подъезд девочку, которую держит на руках. Мужчине помешали два мальчика, они привлекли внимание прохожей, которая смогла забрать девочку. О его задержании РИА Новости сообщали в правоохранительных органах.