В Тюмени арестовали мужчину, подозреваемого в надругательстве над девочкой

09:06 31.05.2026 (обновлено: 09:39 31.05.2026)
В Тюмени арестовали на 2 месяца подозреваемого в надругательстве над девочкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени арестовали подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетней.
  • Ранее в соцсетях появились кадры с домовых камер, запечатлевших попытку мужчины затащить девочку в подъезд.
  • Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мужчина, затащивший силой в подъезд девочку в Тюмени, арестован по обвинению в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетней, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В субботу в соцсетях появились кадры с домовых камер, на которых запечатлен сам инцидент: мужчина с приспущенными штанами пытается на руках занести в подъезд девочку, которую держит на руках. Мужчине помешали два мальчика, они привлекли внимание прохожей, которая смогла забрать девочку. О его задержании РИА Новости сообщали в правоохранительных органах.
«
"Рассмотрев постановление следователя об избрании меры пресечения Новаку Алексею Владимировичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключении поди стражу на два месяца - по 28 июля 2026 года", - объявил судья.
