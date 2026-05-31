Патриаршее служение в праздник Святой Троицы

Троица — одно из ключевых событий христианства. Она входит в так называемую "цветную триодь" — цикл пасхальных праздников. Он зависит от даты Светлого Христова Воскресения, которая меняется из года в год. Троица отмечается на 50-й день.
Именно в этот день, согласно вероучению, человечеству была явлена третья ипостась Господа — Бог Святой Дух. Он сошел на апостолов через 49 дней после воскресения Христа. После чего ученики Иисуса вышли на проповедь.
Троица также считается престольным праздником Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — главным для монастыря.
Богослужение на Троицу проходит торжественно и считается одним из самых важных в церковном году. Вечером в канун праздника в храмах совершается Всенощное бдение.
Утром служится Божественная литургия — как правило, по чину Иоанна Златоуста, с особыми праздничными песнопениями.
Сразу после литургии принято совершать Великую вечерню с чтением трех коленопреклоненных молитв, составленных Василием Великим.
Храмы в этот день украшают зеленью, ветвями и цветами — символом жизни и духовного обновления. Меняются и облачения священников: вместо белых одежд они надевают зеленые.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию в праздник Святой Троицы в Успенском соборе Троицко-Сергиевой лавры.
На праздник принято плести венки из травы и цветов или делать особые букеты с березовыми ветвями — ими украшают дома. Береза в русской народной традиции считается главным деревом Троицы: ей посвящали песни и обрядовые действия.
На Пятидесятницу также пекли караваи. Какую-то часть оставляли себе, а остальными угощали соседей либо раздавали в качестве милостыни.
