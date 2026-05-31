Патриаршее служение в праздник Святой Троицы
14:50 31.05.2026 (обновлено: 15:00 31.05.2026)

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы

Троица — одно из ключевых событий христианства. Она входит в так называемую "цветную триодь" — цикл пасхальных праздников. Он зависит от даты Светлого Христова Воскресения, которая меняется из года в год. Троица отмечается на 50-й день.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию в праздник Святой Троицы в Успенском соборе Троицко-Сергиевой Лавры

Именно в этот день, согласно вероучению, человечеству была явлена третья ипостась Господа — Бог Святой Дух. Он сошел на апостолов через 49 дней после воскресения Христа. После чего ученики Иисуса вышли на проповедь.

Божественная литургия в праздник Святой Троицы в Успенском соборе Троицко-Сергиевой Лавры

Троица также считается престольным праздником Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — главным для монастыря.

Божественная литургия в праздник Святой Троицы в Успенском соборе Троицко-Сергиевой Лавры

Богослужение на Троицу проходит торжественно и считается одним из самых важных в церковном году. Вечером в канун праздника в храмах совершается Всенощное бдение.

Верующие на божественной литургии в праздник Святой Троицы в Успенском соборе Троицко-Сергиевой Лавры

Утром служится Божественная литургия — как правило, по чину Иоанна Златоуста, с особыми праздничными песнопениями.

Верующие и священнослужители на божественной литургии в праздник Святой Троицы в Успенском соборе Троицко-Сергиевой Лавры

Сразу после литургии принято совершать Великую вечерню с чтением трех коленопреклоненных молитв, составленных Василием Великим.

Верующие на божественной литургии в праздник Святой Троицы в Успенском соборе Троицко-Сергиевой Лавры

Храмы в этот день украшают зеленью, ветвями и цветами — символом жизни и духовного обновления. Меняются и облачения священников: вместо белых одежд они надевают зеленые.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию в праздник Святой Троицы в Успенском соборе Троицко-Сергиевой Лавры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию в праздник Святой Троицы в Успенском соборе Троицко-Сергиевой лавры.

На праздник принято плести венки из травы и цветов или делать особые букеты с березовыми ветвями — ими украшают дома. Береза в русской народной традиции считается главным деревом Троицы: ей посвящали песни и обрядовые действия.

Верующая на празднике Святой Троицы в Успенском соборе Троицко-Сергиевой Лавры

На Пятидесятницу также пекли караваи. Какую-то часть оставляли себе, а остальными угощали соседей либо раздавали в качестве милостыни.

Верующие на празднике Святой Троицы возле Успенского собора Троицко-Сергиевой Лавры

День Святой Троицы — Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра)
 
 
