Священник раскрыл смысл праздника Святой Троицы
02:13 31.05.2026 (обновлено: 02:43 31.05.2026)
Священник раскрыл смысл праздника Святой Троицы

Иеромонах Макарий: день Святой Троицы отмечают на 50-й день после Пасхи

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Архивное фото
  • Православный праздник Пятидесятницы называют днем Святой Троицы, потому что в событиях этого праздника принимают участие все ее лица.
  • Праздник Святой Троицы (Пятидесятницу) отмечают на 50-й день после Пасхи, в 2026 году он выпадает на 31 мая.
  • Через десять дней после Вознесения Христа на апостолов снизошел Святой Дух в виде огненных языков, после чего апостолы заговорили на разных языках и смогли проповедовать учение Спасителя, поэтому Троица считается днем рождения христианской Церкви.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Православный праздник Пятидесятницы называют днем Святой Троицы, потому что все ее лица принимают участие в событиях этого праздника, сказал РИА Новости иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).
Праздник Святой Троицы, или Пятидесятницу, отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2026 году он выпадает на 31 мая.
"Два лица Святой Троицы, Отец и Сын, явно участвуют в евангельских событиях… А схождение Святого Духа на людей, – на апостолов, а вслед за ними на всех нас, – является третьим лицом Святой Троицы. С этого момента троичная вера, исповедание Господа как Святой Троицы, уже становится практической реальностью", – сказал иеромонах.
Через десять дней после Вознесения Христа во время иудейской Пятидесятницы на апостолов снизошел Святой дух в виде огненных языков. По церковному преданию, после этого апостолы заговорили на разных языках и смогли проповедовать народам учение Спасителя. Именно поэтому в христианстве Троица считается днем рождения христианской Церкви.
