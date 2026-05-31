Священник раскрыл смысл праздника Святой Троицы

Краткий пересказ от РИА ИИ Православный праздник Пятидесятницы называют днем Святой Троицы, потому что в событиях этого праздника принимают участие все ее лица.

Праздник Святой Троицы (Пятидесятницу) отмечают на 50-й день после Пасхи, в 2026 году он выпадает на 31 мая.

Через десять дней после Вознесения Христа на апостолов снизошел Святой Дух в виде огненных языков, после чего апостолы заговорили на разных языках и смогли проповедовать учение Спасителя, поэтому Троица считается днем рождения христианской Церкви.

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Православный праздник Пятидесятницы называют днем Святой Троицы, потому что все ее лица принимают участие в событиях этого праздника, сказал РИА Новости иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

Праздник Святой Троицы, или Пятидесятницу, отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2026 году он выпадает на 31 мая.

"Два лица Святой Троицы, Отец и Сын, явно участвуют в евангельских событиях… А схождение Святого Духа на людей, – на апостолов, а вслед за ними на всех нас, – является третьим лицом Святой Троицы. С этого момента троичная вера, исповедание Господа как Святой Троицы, уже становится практической реальностью", – сказал иеромонах.