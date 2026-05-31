Священник рассказал, что делать на Троицу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Христиане должны посетить богослужение в день Святой Троицы, сказал протоиерей Владимир Вигилянский.
- День Святой Троицы, или Пятидесятница, считается днем рождения Церкви и отмечается через десять дней после Вознесения Иисуса Христа.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Христиане должны посетить богослужение в день Святой Троицы, сказал РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.
В 2026 году Троица выпадает на 31 мая.
"День Троицы радостный, все христиане должны быть на богослужении, чтобы разделить эту радость – сошествие Святого Духа, дарующее высшее знание Истины. Кроме этого, это день рождение Церкви", – сказал Вигилянский агентству.
В христианстве день Святой Троицы, или Пятидесятница, считается днем рождения Церкви. Через десять дней после Вознесения Иисуса Христа во время иудейской Пятидесятницы на апостолов снизошел Святой дух в виде огненных языков. По церковному преданию, после этого апостолы заговорили на разных языках и начали проповедовать народам учение Спасителя.