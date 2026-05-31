Прихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника Святой Троицы в Омске

Прихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника Святой Троицы в Омске

"Не стоит придавать этому смысл". Почему Троицу отмечают неправильно

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступил день Пресвятой Троицы. Храмы на праздник принято украшать березовыми ветками. Одни говорят: тем самым Церковь наносит урон экологии. Другие рассуждают о пережитках язычества. Как все на самом деле — разбиралось РИА Новости.

Буйство красок

На Рождество в православных храмах стоит смолистый запах хвои, на летние Спасы — меда и яблок. А в конце весны — начале лета в церквях настоящее буйство красок. Пол, как ковром, устлан зеленью. В воздухе причудливо переплетаются ароматы ладана и свежескошенной травы. И всюду ветви березы.

Так принято отмечать один из главных христианских праздников — Святую Троицу. Согласно Евангелию, после Вознесения Господня апостолы собрались в Иерусалиме — в той самой Сионской горнице, где ранее прошла Тайная вечеря.

"И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", — повествуется в Книге Деяний.

Согласно христианскому вероучению, единый Бог существует в трех ипостасях: Бог Отец — творец всего сущего, Бог Сын — Христос, воплотившийся на земле ради спасения людей, и Бог Дух Святой. Именно последний был зримым образом явлен ученикам.

"Спаситель на протяжении почти трехлетнего земного общения со своими учениками говорил, что пошлет им утешителя — Духа Святого. И в праздник Троицы произошло это чудо".

Отсюда еще одно название праздника: Сошествие Святого Духа.

День рождения Церкви

Священнослужители отмечают, что событие, произошедшее в Сионской горнице две тысячи лет назад, стало значимым не только для самих апостолов, но и для всего человечества. Святой Дух ниспослал ученикам Христа дары, в том числе способность говорить на разных языках.

© РИА Новости / Геннадий Шишкин Покровский кафедральный собор во Владивостоке в христианский праздник Святой Троицы украшен свежескошенной травой и березовыми ветками, которые символизируют возрождение жизни © РИА Новости / Геннадий Шишкин Покровский кафедральный собор во Владивостоке в христианский праздник Святой Троицы украшен свежескошенной травой и березовыми ветками, которые символизируют возрождение жизни

"После этого они, робкие и малограмотные, вышли на открытый простор и стали бесстрашно проповедовать Благую Весть во всех уголках тогдашнего мира. И тем самым приводили людей к вере", — объясняет настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря в Тверском районе Москвы протоиерей Александр Ильяшенко.

Но главное, добавляет он, в тот день была создана Церковь — как таинственное единство верующих с Богом и друг с другом.

Поэтому Троицу нередко называют Днем рождения Экклесии (древнегреческий термин для обозначения Церкви как общины). А еще Пятидесятницей, поскольку евангельское событие, к которому приурочен праздник, произошло на 50-й день после Пасхи. Дата эта, как и дата Христова Воскресения, из года в год меняется.

"Но вычисляется это очень просто. Пятидесятница — 50 дней, счет начинали с первого дня, а 50 дней — это семь недель. Следовательно, седьмое воскресенье после Пасхи", — поясняет церковный публицист, иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

Торжество имеет большое значение и с богослужебной точки зрения. В этот день заканчивается особый период церковной жизни, который начинается еще до Великого поста. Он называется Триодь. В храмах в это время служат по одноименной книге. А затем переходят на служение по Октоиху.

Но откуда все-таки пошла традиция украшать храмы цветами и березовыми ветками?

Один или два

К слову, в старину зелени в церквях было гораздо больше. Женщины шли на службу с венками на головах. Те, кто не успел подготовиться, брали украшение прямо в церкви. Причем плели их не миряне, а священники. В некоторых местностях такие поделки были выше человеческого роста в высоту — для обрамления икон.

По замечанию фольклористов, народные обычаи Троицы очень похожи на купальские. На Ивана Купалу также было принято плести венки — их потом пускали по воде. Исследователи полагают, что когда-то эти торжества отмечали в один день.

С приходом на Русь христианства стало понятно, что в один миг языческие традиции не искоренить. Поэтому миссионеры попросту придали им новый смысл. Троица довольно близка по календарю к июльскому Купале, отсюда и сходство обрядов.

Кроме того, приблизительно в это же время по славянскому календарю завершался Семик — период поминовения умерших не естественной смертью. Так возникло поверье, будто в субботу накануне Троицы можно поминать самоубийц. Духовенство крайне негативно относится к подобного рода убеждениям.



Как, впрочем, и к тому, что троицкая береза обладает чудодейственной целебной силой.

Экология не страдает

"Украшение храмов березовыми ветвями на праздник — давняя добрая традиция. Как и ель на Рождество. Так уж сложилось: торжества разные — и деревья разные. В убранстве есть эстетический момент. Сторонних смыслов этому придавать не следует", — говорит протоиерей Александр Ильяшенко.

Порой священники возводят корни этого обычая к евангельскому сюжету: шелест листьев напоминает о шуме ветра в Сионской горнице. Таким образом, верующие как бы символически оказываются там, где были апостолы в момент сошествия Святого Духа.

А у свежей травы на полу в храме есть и практическое значение. На Троицу сразу после литургии свершается вечерня с чтением долгих коленопреклоненных молитв. В данном случае зелень под ногами — "смягчающий фактор".

Кроме того, духовенство спешит успокоить тех, кто упрекает Церковь в ежегодной вырубке леса. Для украшения чаще всего берут молодняк — березки, выросшие вдоль линий электропередачи, и тому подобное. Их в любом случае срубили бы.