Трамп опубликовал изображения будущей базы дронов на крыше бального зала
20:16 31.05.2026 (обновлено: 20:27 31.05.2026)
Трамп опубликовал изображения будущей базы дронов на крыше бального зала

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп опубликовал сгенерированные нейросетью изображения будущей базы беспилотников на крыше строящегося бального зала на территории Белого дома.
  • Президент США добавил, что порт для дронов будет, возможно, самым современным в мире.
  • Стоимость проекта по строительству бального зала оценивается в 400 миллионов долларов, которые Трамп привлек из внебюджетных источников.
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированные нейросетью изображения будущей базы беспилотников на крыше строящегося на территории Белого дома бального зала.
"Порт для дронов в бальном зале Белого дома будет, возможно, самым современным в мире! Он будет защищать столицу нашей страны, Вашингтон, округ Колумбия, в течение многих лет", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер прикрепил к своему посту два изображения с беспилотниками и солдатами на крыше будущего здания.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, а также снес его восточное крыло для строительства нового бального зала для крупных приемов. Стоимость проекта оценивается в 400 миллионов долларов, которые, как заявлялось, Трамп привлек из внебюджетных источников.
