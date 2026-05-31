Трамп опубликовал изображения будущей базы дронов на крыше бального зала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп опубликовал сгенерированные нейросетью изображения будущей базы беспилотников на крыше строящегося бального зала на территории Белого дома.
- Президент США добавил, что порт для дронов будет, возможно, самым современным в мире.
- Стоимость проекта по строительству бального зала оценивается в 400 миллионов долларов, которые Трамп привлек из внебюджетных источников.
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированные нейросетью изображения будущей базы беспилотников на крыше строящегося на территории Белого дома бального зала.
© Donald J. Trump/Truth SocialПост, опубликованный в соцсети Дональда Трампа
© Donald J. Trump/Truth Social
Пост, опубликованный в соцсети Дональда Трампа
Американский лидер прикрепил к своему посту два изображения с беспилотниками и солдатами на крыше будущего здания.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, а также снес его восточное крыло для строительства нового бального зала для крупных приемов. Стоимость проекта оценивается в 400 миллионов долларов, которые, как заявлялось, Трамп привлек из внебюджетных источников.