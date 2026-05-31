Трамп призвал усложнить когнитивные тесты кандидатам в президенты США

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал обязать всех кандидатов в президенты и вице-президенты США проходить когнитивные тесты повышенной сложности.
"Всех людей, которые баллотируются на посты президента и вице-президента (США - ред.), нужно обязать проходить когнитивные тесты повышенной сложности", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп предлагал обязать американских лидеров и вице-президентов сдавать когнитивные тесты.