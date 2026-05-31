Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что показал очень хорошие результаты на медосмотре - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 31.05.2026 (обновлено: 16:51 31.05.2026)
Трамп заявил, что показал очень хорошие результаты на медосмотре

Трамп заявил, что хорошо прошел тест на когнитивные способности

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что показал очень хорошие результаты на медосмотре.
  • Он в четвертый раз без ошибок прошел тест на когнитивные способности повышенной сложности, набрав 30 баллов из 30.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что показал на медосмотре очень хорошие результаты, он в четвертый раз без ошибок прошел тест на когнитивные способности повышенной сложности.
"Результаты моего медицинского осмотра, проведенного в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и только что выпущенные, оказались очень хорошими. В отличие от других президентов США, ни один из которых не проходил утвержденный когнитивный тест повышенной сложности, я получил идеальные 30 (баллов - ред.) из 30, что считается (признаком - ред.) "крайне высокого уровня интеллекта". Тупократы правда удивлены? На самом деле я прохожу такой тест уже в четвертый раз, и все разы - идеально, или 120 правильных ответов из 120 заданных вопросов!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Трамп ужесточил условия сделки с Ираном, пишет NYT
Вчера, 03:48
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала