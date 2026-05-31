Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что показал очень хорошие результаты на медосмотре.
- Он в четвертый раз без ошибок прошел тест на когнитивные способности повышенной сложности, набрав 30 баллов из 30.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что показал на медосмотре очень хорошие результаты, он в четвертый раз без ошибок прошел тест на когнитивные способности повышенной сложности.
"Результаты моего медицинского осмотра, проведенного в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и только что выпущенные, оказались очень хорошими. В отличие от других президентов США, ни один из которых не проходил утвержденный когнитивный тест повышенной сложности, я получил идеальные 30 (баллов - ред.) из 30, что считается (признаком - ред.) "крайне высокого уровня интеллекта". Тупократы правда удивлены? На самом деле я прохожу такой тест уже в четвертый раз, и все разы - идеально, или 120 правильных ответов из 120 заданных вопросов!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.