Журналист рассказала о фотографии Трампа с Путиным в Пальмовой комнате - РИА Новости, 31.05.2026
05:10 31.05.2026
Журналист рассказала о фотографии Трампа с Путиным в Пальмовой комнате

Фото с Путиным стало единственным групповым фото Трампа в Пальмовой комнате

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корреспондент РИА Новости обратил внимание, что фотография с президентом РФ Владимиром Путиным стала единственным групповым фото президента США Дональда Трампа в Пальмовой комнате Белого дома.
  • На остальных трех фотографиях в Пальмовой комнате президент США изображен один.
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Фотография с президентом РФ Владимиром Путиным стала единственным групповым фото президента США Дональда Трампа в Пальмовой комнате Белого дома, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Ранее телеканал Fox News показал сюжет, в котором американский лидер проводит для своей невестки Лары Трамп тур по президентской резиденции, включая Пальмовую комнату, на стенах которой висят фотографии Трампа, в том числе фото с Путиным. На остальных трех фотографиях президент США изображен один.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
В Британии обратили внимание на знак внимания Путину от Трампа
28 января, 18:52
 
