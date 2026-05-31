Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, где пройдет инаугурация нового президента США - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:06 31.05.2026
Трамп рассказал, где пройдет инаугурация нового президента США

Трамп: инаугурация нового президента пройдет в новом Восточном крыле Белого дома

© REUTERS / Ken CedenoСтроительство бального зала на территории бывшего Восточного крыла в Вашингтоне
Строительство бального зала на территории бывшего Восточного крыла в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© REUTERS / Ken Cedeno
Строительство бального зала на территории бывшего Восточного крыла в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что инаугурация его преемника пройдет в новом Восточном крыле Белого дома.
  • Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме и снес Восточное крыло, чтобы построить новый бальный зал, стоимость проекта оценивается в 400 миллионов долларов.
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что инаугурация его преемника пройдет в новом Восточном крыле Белого дома.
"Забавно, если говорить про использование, то другие президенты будут пользоваться этим 200 лет, а я - примерно шесть месяцев… Это отличное здание, и мы проведем здесь (следующую - ред.) инаугурацию", - сказал американский лидер в интервью своей невестке Ларе Трамп на канале Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Трамп рассказал о ремонте отражающего бассейна в Вашингтоне
17 мая, 01:22
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, а также снес его Восточное крыло, чтобы построить новый бальный зал для масштабных приемов. Стоимость проекта оценивается в 400 миллионов долларов, которые Трамп привлек из внебюджетных источников.
Инаугурация президента США традиционно проходит у здания капитолия в Вашингтоне.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Трамп хочет назвать бальный зал Белого дома в честь самого себя, пишет ABC
25 октября 2025, 15:25
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала