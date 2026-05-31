Трамп рассказал, где пройдет инаугурация нового президента США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что инаугурация его преемника пройдет в новом Восточном крыле Белого дома.
- Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме и снес Восточное крыло, чтобы построить новый бальный зал, стоимость проекта оценивается в 400 миллионов долларов.
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что инаугурация его преемника пройдет в новом Восточном крыле Белого дома.
"Забавно, если говорить про использование, то другие президенты будут пользоваться этим 200 лет, а я - примерно шесть месяцев… Это отличное здание, и мы проведем здесь (следующую - ред.) инаугурацию", - сказал американский лидер в интервью своей невестке Ларе Трамп на канале Fox News.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, а также снес его Восточное крыло, чтобы построить новый бальный зал для масштабных приемов. Стоимость проекта оценивается в 400 миллионов долларов, которые Трамп привлек из внебюджетных источников.
Инаугурация президента США традиционно проходит у здания капитолия в Вашингтоне.
Трамп хочет назвать бальный зал Белого дома в честь самого себя, пишет ABC
25 октября 2025, 15:25