Трамп заявил, что США близки к заключению очень хорошей сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сейчас близки к заключению очень хорошей сделки с Ираном, но если не заключат ее, то вернутся к военным действиям.
"Мы близки к очень хорошей сделке, и если получится ее заключить, отлично. В противном случае мы просто снова задействуем военное министерство", - сказал сказал американский лидер в интервью своей невестке Ларе Трамп на канале Fox News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.