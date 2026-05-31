Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США близки к заключению очень хорошей сделки с Ираном - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:17 31.05.2026
Трамп заявил, что США близки к заключению очень хорошей сделки с Ираном

Трамп: если сделки с Ираном не будет, США подключат военное министерство

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты близки к заключению сделки с Ираном.
  • Если сделка не будет заключена, США вернутся к военным действиям.
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сейчас близки к заключению очень хорошей сделки с Ираном, но если не заключат ее, то вернутся к военным действиям.
"Мы близки к очень хорошей сделке, и если получится ее заключить, отлично. В противном случае мы просто снова задействуем военное министерство", - сказал сказал американский лидер в интервью своей невестке Ларе Трамп на канале Fox News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Переговоры США и Ирана продвигаются медленно, заявил Трамп
Вчера, 04:11
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала