Трамп ужесточил условия сделки с Ираном, пишет NYT

03:48 31.05.2026 (обновлено: 04:18 31.05.2026)
NYT: Трамп ужесточил условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном

© REUTERS / Evan Vucci
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану, пишет NYT.
  • Изменения в соглашении призваны ускорить процесс переговоров, оказав давление на Иран.
ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном, пишет газета New York Times.
"Президент Трамп ужесточил условия потенциального рамочного соглашения о прекращении войны с Ираном и направил предложенные изменения стране на рассмотрение, сообщили три чиновника", — говорится в статье.
По информации издания, пока неясно, какие именно изменения вошли в текст договора, но, Трампа беспокоят несколько положений, которые предусматривают разморозку активов ИРИ. Один из источников также отметил, что главе Белого дома не нравится то, как долго Тегеран отвечает на предложения Вашингтона.
"Чиновник добавил, что внесенные Трампом изменения, являющиеся по сути новым, более жестким предложением, потенциально призваны ускорить процесс (переговоров — Прим. ред.), оказав давление на Иран, чтобы тот принял то рамочное соглашение, которое уже направлено на одобрение верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи", — пишет газета.
СМИ регулярно публикуют информацию о возможном мирном соглашении, которое стороны обсуждают уже несколько недель. По последним данным, главным препятствием остается ядерная программа ИРИ: Вашингтон требует вывезти из исламской республики весь высокообогащенный уран, Тегеран же с этим не согласен.
