01:43 31.05.2026 (обновлено: 02:55 31.05.2026)
Трамп выложил изображение, на котором он запечатлен на горе Рашмор

© Фото : Аккаунт президента США Дональда Трампа в Trth SocialИзображение с портретом президента США Дональдом Трампом на горе Рашмор
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение со своим портретом на горе Рашмор.
  • На картинке портрет Трампа находится вместе с портретами четырех бывших американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение со своим портретом на горе Рашмор.
Американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social картинку, на которой его портрет находится вместе с портретами четырех бывших американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.
Мемориал на горе Рашмор представляет собой высеченный в граните барельеф высотой 18,6 метра. Он был создан в 1927-1941 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочен к 150-летию основания США.
