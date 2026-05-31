Эксперт рассказал, что делать при встрече с тигром

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. При встрече с амурским тигром на дороге важно не приближаться к нему и не выходить из машины, а в лесу использовать фальшфейер или издавать определенные отпугивающие хищника звуки, рассказал РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Как отметил эксперт, встреча с тигром - достаточно уникальна, это осторожный редкий зверь.

"Поведение человека зависит от обстоятельств встречи. Если мы находимся в автомобиле и перед собой видим тигра, нужно прекратить движение. Если тигр вышел перед машиной, не надо подъезжать к нему. Если мы будем сокращать дистанцию, это может спровоцировать зверя на демонстрационные проявления агрессии, которые при этом не приведут к нападению на автомобиль", - сказал Арамилев

По его словам, на машину тигр может напасть только в том случае, если водитель пытается его задавить или подъезжает очень близко.

"То есть нужно прекратить движение в сторону тигра, насладиться красивым зрелищем, можно снять его на видео, но ни в коем случае не открывать окна, не выходить из машины, не приближаться к зверю - не становиться лауреатами премии Дарвина. Это касается не только тигра, но и других крупных животных", - отметил собеседник.

Если, проезжая на машине, вы увидели тигра на обочине, не нужно останавливаться, сдавать назад, ездить мимо него, чтобы не спровоцировать зверя, сказал Арамилев. При этом важно позвонить в охотнадзор, который разберется, нужна ли тигру помощь или он просто пересекал дорогу.

"Встреча с тигром в лесу всегда предвосхищается. Зимой отчетливо видны его следы на снегу, летом - на глиняных участках, на берегах ручьев и рек, там, где влажная почва. Если вы видите следы тигра, несложно понять, в какую сторону он идет. Не стоит следовать за ним, нужно выбирать иной маршрут", - отметил собеседник.

По его словам, когда тигр находится на отдыхе либо поймал копытное животное и ест, то при приближении человека он издает определенные звуки: сначала это протяжный полурык, а если подойти очень близко, то это уже отчетливый рык или рев. Если вы это слышите, идти на звук нельзя.

"По лесу даже в целях общей безопасности следует двигаться в яркой туристической одежде. Если, находясь в группе, вдруг вы все-таки увидели зверя, что случается крайне редко, и он движется в вашу сторону, не нужно разбегаться, важно "создавать" большую площадь. Если вы один, нужно издавать звуки, которых обычно в лесу не бывает, например, звук удара металла о металл", - рассказал Арамилев.

Собеседник отметил, что эффективно отпугнет тигра фальшфейер – желательно, судовой, а не автомобильный. Такой можно купить в туристических магазинах или на маркетплейсах. Зажигать его нужно, когда до животного осталось менее 30 метров.

"От тигра можно залезть на дерево. Это не 100-процентный способ, но в норме этот зверь не стремится напасть на человек. Если у вас есть оружие, вы на охоте, стрелять в этого хищника нельзя – раненый тигр станет опасным. Стрельба по стремительно бегущему зверю – это сложно, и не у всех есть опыт. Поэтому таким способом гарантировано себя защитить не получится, но возникнет риск нападения или того, что тигр уйдет в лес и травмирует других людей", - сказал эксперт.