В Татарстане при столкновении лодки с пирсом погибла женщина
10:22 31.05.2026 (обновлено: 16:56 31.05.2026)
МЧС: в Татарстане при столкновении лодки с пирсом на Каме погибла женщина

На месте столкновения лодки с пирсом пристани на Каме в городе Чистополь
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На реке Кама лодка врезалась в бетонный пирс лодочной пристани в городе Чистополе.
  • В результате столкновения одна женщина погибла, четыре человека получили травмы.
  • Судоводитель, по предварительным данным, нарушил правила, не выбрав безопасную скорость движения в темное время суток.
КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Женщина погибла, еще четыре человека получили травмы при столкновении лодки с пирсом пристани на Каме в городе Чистополь, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
‎"Поступила информация, что на реке Кама лодка врезалась в бетонный пирс лодочной пристани, расположенной вблизи дома №60 по улице Гуськова в городе Чистополь. По прибытии на место происшествия оперативной группы Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что в лодке находились пять человек - мужчина, управлявший лодкой, и четыре женщины", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, в результате столкновения одна из женщин погибла, четыре человека получили травмы и были доставлены в Чистопольскую центральную районную больницу. Одна из женщин от госпитализации отказалась.
‎По предварительным данным, судоводитель нарушил правила пользования маломерными судами на водных объектах: в темное время суток он не выбрал безопасную скорость движения, что могло привести к потере контроля над судном -в результате лодка столкнулась с пирсом.
ПроисшествияЧистопольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
