В Татарстане при столкновении лодки с пирсом погибла женщина

КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Женщина погибла, еще четыре человека получили травмы при столкновении лодки с пирсом пристани на Каме в городе Чистополь, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
"Поступила информация, что на реке Кама лодка врезалась в бетонный пирс лодочной пристани, расположенной вблизи дома №60 по улице Гуськова в городе Чистополь. По прибытии на место происшествия оперативной группы Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что в лодке находились пять человек - мужчина, управлявший лодкой, и четыре женщины", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, в результате столкновения одна из женщин погибла, четыре человека получили травмы и были доставлены в Чистопольскую центральную районную больницу. Одна из женщин от госпитализации отказалась.
По предварительным данным, судоводитель нарушил правила пользования маломерными судами на водных объектах: в темное время суток он не выбрал безопасную скорость движения, что могло привести к потере контроля над судном -в результате лодка столкнулась с пирсом.
