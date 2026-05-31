В Татарстане при столкновении лодки с пирсом погибла женщина

КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Женщина погибла, еще четыре человека получили травмы при столкновении лодки с пирсом пристани на Каме в городе Чистополь, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.

‎По предварительным данным, судоводитель нарушил правила пользования маломерными судами на водных объектах: в темное время суток он не выбрал безопасную скорость движения, что могло привести к потере контроля над судном -в результате лодка столкнулась с пирсом.