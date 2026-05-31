В Магаданской области предупредили о перебоях со связью из-за аварии

«

"По информации Минцифры региона, произошла аварийная ситуация на подстанции рядом с поселком Сокол, обеспечивающей работу ретрансляционного оборудования операторов сотовой связи в поселках Армань, Тауйск, Балаганное и Талон. В настоящее время оборудование работает от резервных источников питания, поэтому возможны перебои в оказании услуг связи", - написал Береговой в своем Telegram-канале.