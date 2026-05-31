В Магаданской области предупредили о перебоях со связью из-за аварии

09:46 31.05.2026 (обновлено: 16:54 31.05.2026)
На Колыме предупредили о перебоях с сотовой связью из-за аварии на подстанции

Мужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Магаданской области произошла авария на подстанции рядом с поселком Сокол, обеспечивающей работу ретрансляционного оборудования операторов сотовой связи.
  • Оборудование работает от резервных источников питания, поэтому возможны перебои в оказании услуг связи.
МАГАДАН, 31 мая - РИА Новости. Авария на подстанции, обеспечивающей работу ретрансляционного оборудования сотовой связи произошла в Магаданской области, могут возникнуть перебои со связью, ведутся работы, сообщил заместитель председателя правительства региона Павел Береговой.
«

"По информации Минцифры региона, произошла аварийная ситуация на подстанции рядом с поселком Сокол, обеспечивающей работу ретрансляционного оборудования операторов сотовой связи в поселках Армань, Тауйск, Балаганное и Талон. В настоящее время оборудование работает от резервных источников питания, поэтому возможны перебои в оказании услуг связи", - написал Береговой в своем Telegram-канале.

Он добавил, что завершить восстановительные работы планируют 1 июня.
"Также глава Среднеканского округа Оксана Николаевна Герасимова сообщила о проблемах со связью в населенных пунктах округа. Причины установлены. Специалисты занимаются устранением обрыва линии связи, который произошел в 20 км от поселка Верхний Сеймчан", - добавил Береговой.
