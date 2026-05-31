15:18 31.05.2026
Новгородские охотники отправят в зону СВО более трех тысяч банок тушенки

© Фото : Мобилизация 53/Telegram
Новгородцы отправят в зону СВО банок тушенку. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Новгородские охотники отправят в зону СВО более 3 тысяч банок каш и тушенки, сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области Дмитрий Графов.
"Новгородские охотники продолжают поддерживать бойцов, которые участвуют в специальной военной операции. В составе гуманитарного конвоя на фронт отправятся более 3 тысяч банок каш и тушенки — сытных и приготовленных с душой", - сообщил Графов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что в основе консервов - мясо лося, добытое новгородскими охотниками. "При разработке рецептов особое внимание уделили тому, что именно хотели бы видеть в своем рационе бойцы, и учли все пожелания", - добавил Графов. По его словам, всего за сезон удалось заготовить почти 30 тысяч банок каш, супов и тушенки, что говорит о настоящем единстве и неравнодушии людей.
