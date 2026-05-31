Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 31.05.2026 (обновлено: 12:25 31.05.2026)
ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 200 боевиков и 17 машин в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ потеряли более 200 боевиков и военную технику, включая два бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль MaxxPro производства США.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение украинским формированиям, противник потерял более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Были поражены украинские формирования в районах населенных пунктов Благодатовка и Шийковка в Харьковской области, Сидорово и Святогорск в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, два бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль MaxxPro производства США, 17 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала