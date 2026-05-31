ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение украинским формированиям, противник потерял более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Были поражены украинские формирования в районах населенных пунктов Благодатовка и Шийковка в Харьковской области, Сидорово и Святогорск в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, два бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль MaxxPro производства США, 17 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в МО РФ.
22 июня 2022, 17:18