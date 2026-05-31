"Не получит ничего": в США сообщили о фатальном переломе для Киева на СВО

- Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина лишилась статуса приоритетного партнера США и осталась без американской поддержки.
- По словам Джонсона, прекращение активного вовлечения Вашингтона в конфликт и неэффективность западного вооружения развязывают руки Москве для нанесения сокрушительного удара по киевскому режиму.
- Эксперт считает, что действия России станут переломным моментом и коренным образом изменят характер войны.
"Какова позиция США на данный момент? В американской культуре есть такое выражение: если семья усыновляет ребенка, его называют „рыжим пасынком“. Он не любимчик, понимаете, он не часть близкого семейного круга. К нему всегда относятся как к чужаку. Вот кто сейчас Украина Соединенным Штатам. А полной противоположностью этого „рыжего пасынка“ выступает любимый сын — Израиль. Они получают всю любовь, все деньги, все оружие, а Украина не получит ничего. <…> Трамп не будет дальше втягиваться в ситуацию с Украиной. Я в этом практически уверен", — сообщил эксперт.
"Сейчас мы находимся на этапе, когда действия россиян станут переломным моментом. Это коренным образом изменит сам характер войны. И это произойдет потому, что теперь Россия понимает: Соединенные Штаты — это фактически бумажный тигр. Они могут нанести некоторый ущерб. <…> А все их чудо-оружие, поставленное Украине, не смогло нанести хоть сколько-нибудь заметного ущерба военному и промышленному потенциалу России", — признал Джонсон.