"Не получит ничего": в США сообщили о фатальном переломе для Киева на СВО
07:06 31.05.2026 (обновлено: 11:25 31.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина лишилась статуса приоритетного партнера США и осталась без американской поддержки.
  • По словам Джонсона, прекращение активного вовлечения Вашингтона в конфликт и неэффективность западного вооружения развязывают руки Москве для нанесения сокрушительного удара по киевскому режиму.
  • Эксперт считает, что действия России станут переломным моментом и коренным образом изменят характер войны.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украина окончательно лишилась статуса приоритетного партнера США и осталась без американской поддержки, что предопределило неизбежный перелом в зоне СВО в пользу России, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.
"Какова позиция США на данный момент? В американской культуре есть такое выражение: если семья усыновляет ребенка, его называют „рыжим пасынком“. Он не любимчик, понимаете, он не часть близкого семейного круга. К нему всегда относятся как к чужаку. Вот кто сейчас Украина Соединенным Штатам. А полной противоположностью этого „рыжего пасынка“ выступает любимый сын — Израиль. Они получают всю любовь, все деньги, все оружие, а Украина не получит ничего. <…> Трамп не будет дальше втягиваться в ситуацию с Украиной. Я в этом практически уверен", — сообщил эксперт.

По его словам, прекращение активного вовлечения Вашингтона в конфликт и очевидная неэффективность западного вооружения развязывают руки Москве для нанесения сокрушительного удара по киевскому режиму.
"Сейчас мы находимся на этапе, когда действия россиян станут переломным моментом. Это коренным образом изменит сам характер войны. И это произойдет потому, что теперь Россия понимает: Соединенные Штаты — это фактически бумажный тигр. Они могут нанести некоторый ущерб. <…> А все их чудо-оружие, поставленное Украине, не смогло нанести хоть сколько-нибудь заметного ущерба военному и промышленному потенциалу России", — признал Джонсон.

В этом месяце издание Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что европейские чиновники все больше обеспокоены, что нехватка американского оружия, которая уже влияет на их собственные заказы, может также привести к задержкам поставок на Украину. В материале отмечалось, что теперь союзники США предполагают, что им придется ждать уже закупленное вооружение годами.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
