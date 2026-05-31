Россиянка выиграла суд у бывшего супруга, опубликовавшего ее фото в соцсети

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка выиграла суд у бывшего супруга за публикацию в соцсети ее фотографий без согласия.

Суд установил, что мужчина нарушил права бывшей супруги на неприкосновенность частной жизни и изображение.

Суд обязал бывшего супруга выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей и оплатить госпошлину в том же размере.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россиянка выиграла суд у бывшего супруга, публиковавшего в соцсети ее фотографии после расторжения брака без согласия женщины, следует из решения российского суда, с которым ознакомилось РИА Новости.

В нем указано, что в суд с иском обратилась бывшая жена мужчины, который публиковал в соцсети фотографии, сделанные во время совместного отдыха в период брака. На них она была изображена в купальнике, также были фото ее родственников.

Женщина указала, что разрешение на обнародование фото не давала, восприняла это как вторжение в частную жизнь и испытала стресс. Кроме того, из-за проблем со здоровьем сама она фотографии в сети не выкладывает, сообщила истица.

Бывший супруг заявительницы, как следует из материалов, рассказал суду, что действительно выкладывал фото, так как "является профессиональным фотографом и считает ранее опубликованные фотографии искусством". Он не думал, что его бывшая жена будет против. При этом, как говорится в материалах, фотографии мужчина еще до суда со своей страницы удалил.

Суд установил, что мужчина своими действиями нарушил неимущественные права бывшей супруги на неприкосновенность частной жизни и изображение. Размещение фотографий без согласия непубличного лица является неправомерным, подчеркнул суд.