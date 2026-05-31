СМИ: США допустили, что сделка с Ираном состоится в конце следующей недели

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник из администрации президента США Дональда Трампа допустил, что ясность по сделке с Ираном наступит в конце следующей недели, подчеркнув, что США готовы подождать, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновника.
В воскресенье газета New York Times утверждала, что Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану. Axios позднее сообщил, что иранцы дадут ответ на них примерно через три дня.
"Сделка состоится. Мы еще увидим, что она неизбежна. Мы готовы подождать, чтобы президент получил то, о чем просит. Может, неделю. Может, меньше. Может, больше. В конце недели, надеемся, будет какой-то результат", - заявил чиновник порталу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.