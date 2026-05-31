Последствия взрыва на целлюлозно-бумажном заводе на юге штата Вашингтон

© REUTERS / David Ryder Последствия взрыва на целлюлозно-бумажном заводе на юге штата Вашингтон

Число погибших при взрыве на заводе в Вашингтоне возросло до 11

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших в результате взрыва на целлюлозно-бумажном заводе на юге штата Вашингтон возросло до 11.

Все тела погибших были найдены, поиски продолжались всю неделю и осложнялись опасными условиями на месте взрыва.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на целлюлозно-бумажном заводе на юге штата Вашингтон возросло до 11, все тела обнаружены, сообщает газета Число погибших в результате взрыва на целлюлозно-бумажном заводе на юге штата Вашингтон возросло до 11, все тела обнаружены, сообщает газета New York Times со ссылкой на коронера округа Каулиц Дану Такер.

По информации New York Times, к 28 мая были найдены девять тел погибших, еще двое рабочих считались пропавшими без вести.

"Спасательные группы обнаружили тела двух рабочих, которые все еще числились пропавшими без вести после взрыва на целлюлозно-бумажном заводе в (городе - ред.) Лонгвью в штате Вашингтон на этой неделе. Таким образом, число погибших возросло до 11", - говорится в публикации издания.

Согласно сообщению газеты, все тела погибших были найдены. Поиски продолжались всю неделю и осложнялись опасными условиями на месте взрыва.