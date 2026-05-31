США уничтожили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Силы США снова нанесли удар по лодке предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане, три человека убиты, сообщило южное командование Пентагона.

"Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по наркотрафику. В ходе этой акции были убиты трое мужчин-наркотеррористов", - сообщило командование в соцсети Х

Согласно информации командования, удар по лодке был нанесен 30 мая по местному времени. Как говорится в сообщении, ни один американский военный при этом не пострадал.