Сильный грохот в штате Массачусетс был вызван метеором, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Сильный грохот в американском штате Массачусетс был вызван входом метеора в атмосферу Земли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на специалистов Американского метеорного общества.
Ранее местные СМИ сообщили о грохоте, который был слышен по всему штату Массачусетс.
"Американское метеорное общество заявило, что грохот, который был слышен около 14.30 (21.30 мск - ред), на самом деле был вызван метеором диаметром около 3 футов (0,9 метра - ред.), который вошел в атмосферу в районе границы Нью-Гэмпшира и Массачусетса, к северу от Бостона", - пишет Ассошиэйтед Пресс.
По мнению руководителя программы ассоциации по наблюдения за болидами Роберта Лансфорда, метеор, скорее всего, сгорел в атмосфере или упал в океан.
Американское метеорное общество (American Meteor Society) - некоммерческая научная организация была создана в 1911 году при поддержке профессионалов и любителей метеорной астрономии.