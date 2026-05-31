12:07 31.05.2026 (обновлено: 12:33 31.05.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий "Севера"

  • Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Сумской области.
  • Противник за сутки потерял до 185 военнослужащих.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", которая улучшила тактическое положение, сообщило в воскресенье Минобороны России.
"Противник потерял до 185 военнослужащих, 19 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
МО отметило, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Малая Рыбица, Ворожба, Бачевск, Коренек, Иволжанское и Краснополье Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Избицкое, Липцы, Хатнее и Рубежное, добавило Минобороны.
