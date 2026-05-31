Сенатор объяснил отказ посольств ЕС эвакуироваться из Киева

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отказ посольств ЕС покидать Киев после предупреждения МИД РФ о нанесении Россией ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений в Киеве продиктован страхом перед крахом собственной пропаганды, считает сенатор Владимир Джабаров.
МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
"Напускная смелость европейцев и их демонстративный отказ покинуть украинскую столицу продиктованы лишь страхом перед крахом собственной пропаганды. Они боятся, что рухнет европейский победоносный миф о нанесении России стратегического поражения руками украинцев. Но в случае эскалации их дипломаты, конечно, побегут так, что только пятки засверкают", - написал политик в своем Telegram-канале.
"Они вполне могли обсуждать свой отъезд из украинской столицы, поскольку точно понимают: накал будет только нарастать, и безопасность своих сотрудников они ставить под удар не намерены. Поэтому и для части европейцев, и для американцев есть вариант сократить персонал в посольствах до минимального штата", - добавил он.
Сенатор подчеркнул, что Киев пытается прикрываться иностранцами как "живым щитом" — так же, как ранее поступил с мирным населением Мариуполя и других городов.
"Однако в отношении Вашингтона эта тактика не сработает. Американцы вряд ли готовы рисковать жизнями своих дипломатов ради главы киевского режима, который сейчас смотрит в сторону европейцев и англичан, а не нынешней администрации в Вашингтоне", - написал политик.
В любом случае, Россия всех предупредила, а окончательное решение каждый принимает сам, возлагая всю ответственность на себя, заключил сенатор.