Сенатор объяснил отказ посольств ЕС эвакуироваться из Киева

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отказ посольств ЕС покидать Киев после предупреждения МИД РФ о нанесении Россией ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений в Киеве продиктован страхом перед крахом собственной пропаганды, считает сенатор Владимир Джабаров.

"Они вполне могли обсуждать свой отъезд из украинской столицы, поскольку точно понимают: накал будет только нарастать, и безопасность своих сотрудников они ставить под удар не намерены. Поэтому и для части европейцев, и для американцев есть вариант сократить персонал в посольствах до минимального штата", - добавил он.