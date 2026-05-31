Заявление сенатора о России вызвало недоумение в США
15:44 31.05.2026
Заявление сенатора о России вызвало недоумение в США

Дэвис призвал к дипломатии после заявления сенатора Риша о России

© AP Photo / J. Scott Applewhite — Здание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал высказывания американского сенатора Джима Риша из-за якобы российского беспилотника в Румынии.
"Сейчас самое время подумать трезво и заняться серьезной дипломатией, чтобы оценить, можем ли мы снизить напряженность до того, как она усилится, и уже никто не будет в безопасности", — говорится в его публикации в соцсети X.
Накануне сенатор обвинил Россию якобы в безрассудной эскалации из-за падения беспилотника в Румынии.

В пятницу Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не стремились перехватить дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.

В тот же день президент Владимир Путин предположил, что при инциденте в Румынии, скорее всего, речь идет об украинском дроне, сбившемся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных.
