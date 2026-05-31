Рейтинг@Mail.ru
Пропавшего в Омске сапбордиста ищут уже шестой день - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 31.05.2026 (обновлено: 15:09 31.05.2026)
Пропавшего в Омске сапбордиста ищут уже шестой день

РИА Новости: пропавшего в Омске сапбордиста ищут уже шестой день

Место обнаружения тела сапбордистки на берегу Иртыша в районе села Николаевка
Место обнаружения тела сапбордистки на берегу Иртыша в районе села Николаевка - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Место обнаружения тела сапбордистки на берегу Иртыша в районе села Николаевка
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анатолий Бойко и Ольга Симочкина пропали после прогулки на сапах по реке Иртыш в Омске 25 мая.
  • 30 мая волонтеры и поисковики обнаружили тело Ольги и два сапа, поиски Анатолия Бойко продолжаются.
ОМСК, 31 мая - РИА Новости. Поиски пропавшего в Омске сапбордиста Анатолия Бойко продолжаются шестой день при участии волонтеров и спецтехники, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ по Омской области.
Омские сапбордисты Анатолий Бойко и Ольга Симочкина отправились на прогулку на сапах. Пара жила недалеко от реки Иртыш. Они вышли из дома на Бульваре Архитекторов в Омске 25 мая. С тех пор их никто не видел. 27 мая родственники заявили об их безвестном исчезновении. 30 мая волонтерам и поисковикам удалось обнаружить тело Ольги и два сапа. Поиски Анатолия все еще продолжаются.
"Поиски пропавшего Анатолия Бойко продолжаются. На акватории Иртыша разыскные работы проводят в том числе волонтеры поисковых отрядов, квадрокоптеры и катера", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Расследование продолжается.
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
На Ангаре перевернулась моторная лодка, один человек погиб
Вчера, 11:17
 
ПроисшествияОмскИртыш (река)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала