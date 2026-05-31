Пропавшего в Омске сапбордиста ищут уже шестой день

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анатолий Бойко и Ольга Симочкина пропали после прогулки на сапах по реке Иртыш в Омске 25 мая.
- 30 мая волонтеры и поисковики обнаружили тело Ольги и два сапа, поиски Анатолия Бойко продолжаются.
ОМСК, 31 мая - РИА Новости. Поиски пропавшего в Омске сапбордиста Анатолия Бойко продолжаются шестой день при участии волонтеров и спецтехники, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ по Омской области.
Омские сапбордисты Анатолий Бойко и Ольга Симочкина отправились на прогулку на сапах. Пара жила недалеко от реки Иртыш. Они вышли из дома на Бульваре Архитекторов в Омске 25 мая. С тех пор их никто не видел. 27 мая родственники заявили об их безвестном исчезновении. 30 мая волонтерам и поисковикам удалось обнаружить тело Ольги и два сапа. Поиски Анатолия все еще продолжаются.
"Поиски пропавшего Анатолия Бойко продолжаются. На акватории Иртыша разыскные работы проводят в том числе волонтеры поисковых отрядов, квадрокоптеры и катера", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Расследование продолжается.