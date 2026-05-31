В ростовском поселке ввели режим ЧС после пожара на нефтебазе - РИА Новости, 31.05.2026
13:40 31.05.2026 (обновлено: 13:50 31.05.2026)
В ростовском поселке ввели режим ЧС после пожара на нефтебазе

В ростовском поселке ввели режим ЧС после пожара на нефтебазе из-за БПЛА

Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
  • В поселке Матвеев Курган Ростовской области ввели режим ЧС после возгорания на нефтебазе из-за атаки вражеских БПЛА.
  • Пострадавших среди жителей нет, в ликвидации возгорания задействовано более 100 человек.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в поселке Матвеев Курган Ростовской области после возгорания, возникшего на нефтебазе в результате атаки вражеских БПЛА, сообщила глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова на странице в ВК.
«
"Минувшей ночью район вновь подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. В результате нападения произошло возгорание нефтебазы в райцентре. По состоянию на 31 мая 2026 года с 02.20 в поселке Матвеев Курган введен режим чрезвычайной ситуации", - написала она.
Пострадавших среди жителей нет. В ликвидации возгорания задействовано более 100 человек.
