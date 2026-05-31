В ростовском поселке ввели режим ЧС после пожара на нефтебазе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в поселке Матвеев Курган Ростовской области после возгорания, возникшего на нефтебазе в результате атаки вражеских БПЛА, сообщила глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова на странице в ВК.
«
"Минувшей ночью район вновь подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. В результате нападения произошло возгорание нефтебазы в райцентре. По состоянию на 31 мая 2026 года с 02.20 в поселке Матвеев Курган введен режим чрезвычайной ситуации", - написала она.
Пострадавших среди жителей нет. В ликвидации возгорания задействовано более 100 человек.