В ростовском поселке ввели режим ЧС после пожара на нефтебазе

"Минувшей ночью район вновь подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. В результате нападения произошло возгорание нефтебазы в райцентре. По состоянию на 31 мая 2026 года с 02.20 в поселке Матвеев Курган введен режим чрезвычайной ситуации", - написала она.