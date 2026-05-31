06:11 31.05.2026 (обновлено: 08:46 31.05.2026)
ВС России уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы группировки "Север" за ночь поразили четыре опорных пункта ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
  • Артиллерия уничтожила более 50 военных противника, четыре пункта управления БПЛА и различную технику.
КУРСК, 31 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили несколько украинских опорников и пунктов управления дронами в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости представитель группировки "Север".
"В ходе выполнения боевых задач расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А группировки войск "Север" за ночь выполнили четыре огневые задачи, нанеся удар по опорным пунктам и скоплению живой силы ВСУ", — рассказал собеседник агентства.
Бойцы поразили четыре опорника и ликвидировали до двадцати украинских военных.
Всего за ночь артиллерия "Севера" уничтожила более 50 боевиков ВСУ, четыре пункта управления БПЛА, 19 единиц бронированной и автомобильной техники, пять 120-миллиметровых минометов и три радиоэлектронные станции.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"Харьковская областьБезопасностьУкраина
 
 
