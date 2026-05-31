В Харьковской и Сумской областях уничтожили несколько объектов ВСУ

КУРСК, 31 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили несколько украинских опорников и пунктов управления дронами в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости представитель группировки "Север".

"В ходе выполнения боевых задач расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А группировки войск "Север" за ночь выполнили четыре огневые задачи, нанеся удар по опорным пунктам и скоплению живой силы ВСУ", — рассказал собеседник агентства.

Бойцы поразили четыре опорника и ликвидировали до двадцати украинских военных.

Всего за ночь артиллерия "Севера" уничтожила более 50 боевиков ВСУ , четыре пункта управления БПЛА, 19 единиц бронированной и автомобильной техники, пять 120-миллиметровых минометов и три радиоэлектронные станции.