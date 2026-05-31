Путин 1 июня вручит ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" - РИА Новости, 31.05.2026
15:03 31.05.2026 (обновлено: 15:13 31.05.2026)
Путин 1 июня вручит ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава"

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин 1 июня вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей.
  • Церемония награждения состоится в Кремле в Международный день защиты детей.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 июня вручит ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям девяти многодетных семей, сообщила пресс-служба Кремля.
"Первого июня в Международный день защиты детей Владимир Путин в Кремле вручит ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям девяти многодетных семей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Орден "Родительская слава" учрежден указом президента в 2008 году, им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии, напомнила пресс-служба.
Пресс-служба уточнила, что звание "Мать-героиня" присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным звания женщинам также вручается знак особого отличия - орден "Мать-героиня", отметила пресс-служба. Звание и орден учреждены указом президента в 2022 году, подчеркнула пресс-служба.
