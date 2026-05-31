Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил химиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 31.05.2026 (обновлено: 10:13 31.05.2026)
Путин поздравил химиков с профессиональным праздником

Путин: от химической промышленности зависит технологический суверенитет РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил работников и ветеранов химической промышленности и науки с профессиональным праздником.
  • В телеграмме он отметил, что от эффективной работы химической промышленности зависят технологический суверенитет и обороноспособность России.
  • Президент выразил уверенность в том, что химики продолжат наращивать потенциал отрасли и внедрять инновационные технологии.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам химической промышленности и науки с профессиональным праздником отметил, что от их эффективной работы во многом зависят технологический суверенитет и обороноспособность России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Поздравляю вас с праздником - Днем химика. Химическая промышленность – одна из значимых, стратегических отраслей отечественной экономики, от эффективной работы которой во многом зависят технологический суверенитет и обороноспособность нашей страны, динамичное развитие топливно-энергетического, металлургического, машиностроительного комплексов, сельского хозяйства и, конечно, качество жизни миллионов людей", - говорится в телеграмме.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Проект стратегии развития химпрома внесут в правительство до конца года
19 мая, 10:13
Президент выразил убежденность, что благодаря крепким профессиональным традициям, компетентности и целеустремленности российские химики и впредь будут трудиться на совесть, достойно решать поставленные задачи, наращивать научно-исследовательский, производственный и кадровый потенциал отрасли, широко внедрять инновационные, экологически безопасные технологии.
"Желаю работникам и ветеранам химической промышленности и научным сотрудникам успехов, доброго здоровья и всего наилучшего на благо России", - заключил Путин.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
РЭЦ оценил значимость развития экспортного потенциала химотрасли в России
24 апреля, 13:42
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала