В МИД раскрыли перспективы разбирательства с Прибалтикой по правам россиян
07:27 31.05.2026 (обновлено: 08:49 31.05.2026)
В МИД раскрыли перспективы разбирательства с Прибалтикой по правам россиян

МИД: процесс по жалобе РФ в суд ООН на Прибалтику может занять несколько лет

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Здание МИД
Здание МИД. Архивное фото. 31.05.2026
Здание МИД. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разбирательство по жалобе Москвы на ущемление прав русскоязычных в Литве, Латвии и Эстонии может занять несколько лет, сообщила Захарова.
  • Дело могут передать в Международный суд ООН до конца года.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Разбирательство по жалобе Москвы на ущемление прав русскоязычных в Литве, Латвии и Эстонии может длиться несколько лет, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"С учетом практики Международного суда ООН процесс может занять несколько лет", — заявила она.

Поводом для обращения российской стороны в международную инстанцию стал отказ балтийских республик прекратить политику ущемления прав русских. В частности, там последовательно запрещают использовать их родной язык и преследуют несогласных.
По словам Захаровой, досудебная стадия урегулирования спора подходит к концу.
Дипломат пояснила, что Таллин, Вильнюс и Рига отказываются от переговоров по жалобе Москвы, но это открывает путь для рассмотрения дела в международной инстанции. Дело туда могут передать до конца года, а избежать производства из-за серьезности спора вряд ли получится.
Международный суд Организации Объединенных Наций расположен во Дворце Мира в Гааге. Он специализируется исключительно на разрешении юридических споров между государствами и вынесении консультативных заключений по запросам уполномоченных органов ООН.
В миреРоссияЛитваЛатвияМария ЗахароваООНЭстонияГаага
 
 
