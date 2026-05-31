Песков рассказал о лучшем перекусе во время долгой работы

П.-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о лучшем перекусе, который позволяет быстро зарядиться энергией во время долгой работы.
"Изюм. Хороший изюм - это я еще с (работы в - ред.) Турции знаю: в течение трех секунд глюкоза попадает в кровь", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину в ответ на вопрос о том, чем лично он подзаряжался во время мероприятий саммита Евразийского экономического союза в Астане.
На реплику журналиста о том, что пресс-секретарь перед одним из заседаний читал очень большой документ, он уточнил: "Я много больших документов читал".