Песков назвал киевский режим первоисточником всех проблем России и Европы - РИА Новости, 31.05.2026
13:44 31.05.2026
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Украину и действия киевского режима первоисточником всех проблем в отношениях России и Европы.
  • Ранее в Румынии беспилотник попал в крышу дома в Галаце, власти обвинили Россию в инциденте.
  • Владимир Путин предположил, что речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Украину и действия киевского режима первоисточником всех проблем в отношениях России и Европы.
Песков в комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину отметил, что Европа в отношениях с Россией не имеет права заявлять о каких-либо "красных линиях", потому что европейские страны сами пересекли "все, что можно пересечь".
"Что бы ни происходило, первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима. Все остальное - это производное", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан решил объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство.
Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, предположил, что, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных. По его словам, в ЕС любой залетевший дрон сперва называют российским, а потом выясняется, что это не так. Российский лидер отметил, что без экспертизы никто не может точно сказать, какого происхождения дрон, и подчеркнул, что РФ готова провести расследование, если ей передадут объективные данные.
