Юрист объяснила, сколько бесплатных пакетов можно вынести из магазина

"Если покупатель отмотал лишнее количество пакетов, но они ему не пригодились, он не имеет права забирать их с собой. Их вынос расценивается как умышленное присвоение чужого имущества", — пояснила эксперт.

Привлечь к ответственности могут только при умысле и если поймали с поличным. Например, камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку украсть целый рулон. За мелкое хищение (ущерб до 2,5 тысячи рублей) полагается штраф либо административный арест или обязательные работы. Уголовное наказание наступает при хищении на сумму свыше 2,5 тысяч рублей, но в случае с пакетами это вряд ли возможно.