Юрист объяснила, сколько бесплатных пакетов можно вынести из магазина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрист Алла Георгиева рассказала, что вынос бесплатных фасовочных пакетов из магазина может быть расценен как мелкое хищение.
- Привлечь к ответственности могут только при наличии умысла и если поймали с поличным, добавила она.
- За мелкое хищение (ущерб до 2,5 тысячи рублей) полагается штраф либо административный арест или обязательные работы.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Вынос из магазина бесплатных фасовочных пакетов может быть расценен как мелкое хищение, если покупатель забрал их без намерения использовать для упаковки купленных товаров. Об этом агентству “Прайм” рассказала юрист Алла Георгиева.
"Если покупатель отмотал лишнее количество пакетов, но они ему не пригодились, он не имеет права забирать их с собой. Их вынос расценивается как умышленное присвоение чужого имущества", — пояснила эксперт.
Привлечь к ответственности могут только при умысле и если поймали с поличным. Например, камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку украсть целый рулон. За мелкое хищение (ущерб до 2,5 тысячи рублей) полагается штраф либо административный арест или обязательные работы. Уголовное наказание наступает при хищении на сумму свыше 2,5 тысяч рублей, но в случае с пакетами это вряд ли возможно.
Таким образом, риск реального наказания за пакеты невелик, но лучше не злоупотреблять, заключила Георгиева.
